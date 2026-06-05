2026年6月2日、韓国メディア・韓国経済は「主婦層を中心に、観光で韓国を訪れた日本人が韓国伝統のごま油の風味に魅了されている」と伝えた。市場を訪れ、昔ながらの専門店で搾りたてのごま油を購入するというユニークなツアーが人気を集めているという。人気の背景には、日本のメディアやインフルエンサーの存在がある。記事では、「『孤独のグルメ』で主人公の井之頭五郎を演じた松重豊が韓国のごま油を称賛した」「指原莉乃がイ