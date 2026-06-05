テレビ東京は、7月1日スタートのドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜深0：30）を放送する。同局は5日、メインビジュアルを解禁し、共演者を発表した。【写真】夏を彩るキャスト！出演する個性豊かな俳優陣原作は、BL界で話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。