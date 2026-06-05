愛知県内有数のスイカの名産地・田原市で、収穫作業が最盛期を迎えています。JA愛知みなみでは、24軒の農家がスイカを栽培していて、田原市六連町の大場忠志さんのハウスでは、甘い香りとシャリシャリとした食感が特徴の主力品種「祭りばやし777」の収穫が行なわれています。今年は初夏の天候にも恵まれて、例年より1週間ほど出荷が早くなりましたが、今週接近した台風6号の影響もなく、例年以上に甘いスイカに仕上がってい