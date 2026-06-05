Amazon（アマゾン）は、電子書籍リーダー「Kindle Scribe（キンドル・スクライブ）」シリーズ新モデルを2026年6月10日に発売する。書き心地のなめらかさと薄型軽量化、高速化を実現「Kindle Scribe」シリーズ史上初のカラーディスプレーを搭載し、カラー表示および書き込みが可能な「Kindle Scribe Colorsoft」が登場するほか、シリーズ全モデルでよりなめらかな書き心地と、薄型軽量化、高速化を実現したという。また、ユーザーイ