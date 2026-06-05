8人組グループ・timeleszが出演する、きょう5日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）では、100人の女性がメンバー8人の“センス”を審査する「timelesz 100（ワンハンドレッド）」の第2弾を届ける。timeleszが互いのメンツを懸けて激突するセンスバトルが、再び幕を開ける。【写真】互いを指し合う原嘉孝＆松島聡「timelesz 100」とは、4月24日放送より始動した注目の新企画。メンバーひと