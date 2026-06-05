人気沸騰中の4人組グループ・モナキが、読売テレビの子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（毎週金曜前10：55）で新しい“ダンスのおにいさん”に就任することが決定した。5日に発表された。【画像】イメージチェンジ！車掌風衣装を身に着けたモナキ番組キャラクターの「りろりろ」が“地球のおもしろいこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”にあふれた世界を大