■守屋健太郎が語る撮影裏話も到着 7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』がきょう5日に公開を迎え、高橋演じる主人公・山口くんやヒロイン・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の“アオハル”感あふれる新場面写真が解禁された。【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志の浴衣姿のワンシーン同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテな