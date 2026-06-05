きょう5日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、松井ケムリ探偵が「亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて」を調査する。【動画】驚きの依頼！「無茶苦茶や」祖母に金銭要求…200万円借金している芸人を調査「亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて」は、大阪府の女性（38）から。大阪に住む38歳、一児の母である依頼者には、昔からとても大切にしているぬいぐるみがある。その名