天草特産の「晩柑」を使ったフェアが6月6日から始まるのを前に、熊本県天草市で試食会が行われました。 【写真を見る】天草の初夏の味！チーズケーキや限定カクテルなど24品「あまくさ晩柑フェア」6月6日スタート熊本 14の店で24種の季節限定商品が楽しめる 「あまくさ晩柑フェア」は、特産品の晩柑を使って質の高い季節限定の商品を楽しんでもらおうと開かれているものです。 フェアには、天草市の菓子店