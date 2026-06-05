6月の熊本市議会が開会し、浸水被害を防ぐ「止水板」を購入するための補助金などを盛り込んだ補正予算案が提出されました。 熊本市が提出した一般会計補正予算案の総額は、1億9000万円あまりです。 補正予算案の主な内訳 2025年8月の記録的大雨で大規模な内水氾濫が発生し、住宅や店舗での浸水被害が相次いだことを受け、今回の補正予算案には浸水を防ぐ、「止水板」を購入するための補助金500万円も計上されています。 また、