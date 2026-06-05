純烈の弟分として4月にデビューした男性4人組歌謡グループ「モナキ」が、読売テレビの子ども向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ」（金曜前10・55）で“ダンスのおにいさん”に就任することが5日、同局から発表された。番組オリジナルアレンジの童謡にあわせて、DJりろりろと一緒にダンスをする大人気コーナー「エンディングダンス」新しい“ダンスのおにいさん”として、12日放送回からモナキが登場する。純烈のリ