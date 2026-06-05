日本マクドナルドは、12日より期間限定で、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセット『マリオの大ぼうけん』を販売する。【個別カット】マリオやヨッシーの立体フィギュアがおもちゃで登場！ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂とイルミネーションによる公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。「マリオ」「