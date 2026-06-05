大分市の県道交差点で5日午前、複数の車両が絡む事故があり、原付バイクを運転していた男性が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】「3回転半くらいして落ちた」複数台絡む多重事故原付バイクの男性が意識不明の重体大分 5日午前10時半過ぎ、大分市明野北の県道松岡日岡線の交差点で、「バイクと車がぶつかった」と通行人から119番通報がありました。 警察によりますと、複数台の車両が絡む事故が発生し、対向車線