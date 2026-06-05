アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集（集英社）を発売する。このたび、1st写真集発売記念YouTube生配信を「日向坂ちゃんねる」にて8日午後8時ごろより開催することが決定した。【画像】藤嶌果歩、生配信限定のW特典同日にSony Music Shopで通常版カバー写真集を購入すると、生配信限定W特典がつく。一つ目の写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスター