9人組ガールズグループ「NiziU」のMAKO（25）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。毎日欠かさず続けているルーティンを明かした。自身のルーティンについて「日記とかをずっと書いてる」というMAKO。「敢えて日本語で書かずに、英語と中国語に翻訳しながら、いつも調べながら書いていて」と打ち明けた。しかし「それをパッと見た時に、何を書いてるか自分でも分からない」と苦笑い。「