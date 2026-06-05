2型糖尿病治療薬「マンジャロ」（日本イーライリリー提供）ダイエット目的で使用が相次ぐ糖尿病治療薬「マンジャロ」を巡り、上野賢一郎厚生労働相は5日の閣議後記者会見で「交流サイト（SNS）で広がりつつある個人間での売買は違法」と注意喚起した。医薬品医療機器法違反に当たるとし「違反に対して厳正に対処する」と強調した。マンジャロは2型糖尿病の治療薬で、上野氏は「それ以外で使用された場合の安全性や有効性は確認