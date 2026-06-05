金子恭之国土交通相は5日の閣議後記者会見で、大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVモーターズ・ジャパン（北九州市）製の電気自動車バスを使用していた事業者から、ドアの開閉や充電時などに不具合があったとの声が寄せられたと明らかにした。対象の41社に不具合の有無を調査していた。金子氏は「過去の不具合で既に対応され、現在はバスの運行に問題となるような事案はない」とした。万博に使った大阪メトロは3月に「今後