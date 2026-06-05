岐阜県多治見市の住宅で起きた強盗傷害事件で、逮捕された男の1人は「強盗殺人事件のニュースを見て、同じようになりたくない」と警察に電話していました。名古屋市の中村光宏容疑者（38）と水野正也容疑者（36）は、先月30日の夜、岐阜県多治見市の住宅に金品を奪う目的で侵入し、住人の80代女性にけがをさせた疑いで、けさ送検されました。2人は逃走していましたが、1人が「強盗殺人事件のニュースを見て、同じようになりたくな