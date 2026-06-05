東京・有楽町にある、ニッポン放送とUNIQLOTOKYOのコラボ企画が、5日からスタートした。【画像】トートバッグ、Tシャツなど…世界にひとつだけのグッズが作れる東京・有楽町のUNIQLOTOKYOとユニクロ銀座店の2店舗限定で、ユニクロが展開するオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」のスタンプデザインに、ニッポン放送のオリジナル素材が登場。深夜ラジオの代名詞『オールナイトニッポン』や放送開始から60周年の『ニッポン