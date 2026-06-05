モータースポーツの最高峰F1™第6戦。伝統の一戦、モナコグランプリが5日開幕します。世界選手権が始まった1950年から続く歴史あるレース、モナコグランプリ。海沿いの街、モンテカルロの公道を使うコースは非常に狭く、ドライバーには一瞬のミスも許されません。1992年には、アイルトン・セナが最後の最後まで目が離せない世紀の大熱戦を繰り広げました。今年のモナコの注目は、メルセデスの19歳、アントネッリ。ここまで4