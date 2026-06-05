東京・新宿歌舞伎町の「トー横」で出会った女子中学生に売春させたとして逮捕された男が、別の少女に性的暴行を加えたとして再逮捕されました。警視庁によりますと井上翔太容疑者は先月、歌舞伎町のホテルで14歳の女子中学生に性的暴行を加え、その様子をスマホで撮影した疑いなどが持たれています。井上容疑者は「トー横」で出会った別の15歳の女子中学生に売春をさせたとしてすでに逮捕されていて、今回被害にあった女子中学生も