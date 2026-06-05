◇インターリーグカブス7―6アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブスは4日（日本時間5日）、アスレチックスに7―6で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。3点を追う9回に一挙4得点。1点差に迫った2死一塁からは代打出場した鈴木誠也外野手（31）が左前打を放って好機を拡大し、続くスワンソンが同点の中前適時打。最後はピート・クローアームストロング外野手（24）が右前打を放って試合を決めた。先発の今永昇太投手