経済産業省は５日、運転期間が６０年を超える原子力発電所の建て替えを巡り、２０４０年代までに２〜５基とする数値目標を盛り込んだ指針案を公表した。東京電力福島第一原発の事故後、政府が具体的な数値目標を示すのは初めて。原発に関わる事業者の投資や人材確保を促す狙いがある。同日開かれた総合資源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）の原子力小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案を示した。原子力の長期