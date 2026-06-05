アメリカのトランプ政権は、キューバのディアスカネル大統領らに制裁を科すと発表しました。アメリカ国務省は4日、キューバのディアスカネル大統領とその家族や、ラウル・カストロ元国家評議会議長の親族らに制裁を科すと発表しました。また、キューバ軍など、複数の組織も新たに制裁対象としています。対象者はアメリカ国内の資産が凍結され、取引も禁止されることになります。トランプ政権はキューバに対し体制転換も視野に圧力