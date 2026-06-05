○ カブス 7x − 6 アスレチックス ●＜現地時間6月4日リグリー・フィールド＞カブスの鈴木誠也外野手（31）が4日（日本時間5日）、本拠地でのアスレチックス戦に代打で出場。1点を追う9回二死一塁の場面で代打安打を放ち、チームの逆転サヨナラ勝ちを呼び込んだ。先発登板した今永昇太投手（32）は、不運なランニング本塁打を含むメジャー移籍後自己ワーストの4被弾。7回途中6失点でノックアウトされたものの、打線の奮起によ