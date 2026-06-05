ダイヤモンドバックスが６月２日（日本時間３日）のドジャース戦で大谷翔平が打ったボールを翌３日（同４日）に本拠地チェイスフィールドで販売した、とＳＮＳで話題になっている。この日に放った２本の長打のボールを回収し、２回の三塁打が１万ドル（約１６０万円）、初回の二塁打が２０００ドル（約３２万円）で販売されたという。「売上金３２％がダイヤモンドバックス財団に寄付され、残り６８％は球団に残る」と米メディア