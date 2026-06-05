ヤクルト―ロッテ4日に行われたプロ野球のヤクルト―ロッテ戦で、スタンドの“まさかの映り込み”が話題を集めている。テレビ中継にも映るバックネット裏最前列に、変装もせず観戦する国民的アイドルグループの元メンバーの姿が。ファンからはSNSで「映ってた」「まさか…」など驚きの声が上がった。その人物は元AKB48の倉持明日香だった。ファンが気が付き、Xに投稿。それを見つけた倉持本人も反応し、「これです！！！！！！