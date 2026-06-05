【モデルプレス＝2026/06/05】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）の発売記念YouTube生配信が6月8日に開催されることが決定。あわせて、当日の予約でもらえる豪華W特典が公開された。【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露◆藤嶌果歩、豪華W特典が公開特典内容は「写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスター」と「直筆ミニイラスト入り、かほりんの思い出ステ