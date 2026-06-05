【モデルプレス＝2026/06/05】アソビシステムによるミュージック＆カルチャーフェス「ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026」が、8月18日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることが決定した。【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿◆総勢86組出演「ASOBIEXPO 2026」開催決定今回の「ASOBIEXPO』は、アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合