目の前でくるくるまわるおもちゃにくぎ付けになってしまった猫が取った行動とは…？何度も手を伸ばして遊ぶ姿がかわいすぎると話題で、動画は202万再生を突破。「これまで見た中で1番かわいい！」「まさに猫が気に入りそうなおもちゃだねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：猫が冷蔵庫についている『ハンドスピナー』を発見した結果→夢中になって…ほっこりする光景】 楽しいおもちゃを発見