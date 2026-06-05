今回紹介するのは、Threadsに投稿された、子どもの遊び時間に起きたなんとも猫らしいひとコマ。息子さんが七並べをやめてしまったため、投稿主さんが「なんでかな」と思って様子を見てみると…。そこには、思わず納得してしまう中断理由が広がっていたみたいです。 投稿はThreadsにて、6.7万回以上表示。6,500件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：７並べを途中でやめた息子→