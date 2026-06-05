短めボブが支持を集めている今季、40・50代が挑戦するなら長さだけでなくシルエットにも目を向けて。丸みをつけたり面を整えたりと、ポイントを押さえれば上品な雰囲気を目指せます。もちろん、レイヤーやカラーでトレンドを加えることで、オシャレ度UPも可能。次回のオーダーまでに、自分の髪悩みに合わせて候補を決めてみて。 時代はジャパニーズボブ あごラインで切りそろえた洗練され