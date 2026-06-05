就寝中の猫にやってはいけないこと3つ 1.大きな音や声を出す 猫はとても聴覚が鋭く、人には聞こえないような高い音まで察知できるといわれています。そのため、眠っているそばで大きな声を出したり、物音を立てたりすると、安心していた睡眠を妨げてしまい、大きなストレスにつながることがあります。 猫が休んでいるときは、ドアの開閉音や足音にも気を配り、掃除機や洗濯機など音の大きい家電の使用もなるべく