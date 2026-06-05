体調不良などが理由で、子どものお世話を実家や義実家にお願いする人は少なくありません。筆者もがんの治療で入院をする際、義母に息子のお世話をお願いしました。しかし、退院後に筆者が見た光景は、想像を絶するものだったのです。 入院 私は5年前、乳がんであることが判明し、10日ほどの入院で手術を行うことになりました。当時、息子は小学校1年生。夫は仕事でほとんど家にいない状態で、私の両親はすでに他界。妹も遠方