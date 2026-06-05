シンガーソングライターのカミラ・カベロ（29）が恋人と破局したと報じられている。およそ1年半前から交際していた実業家のヘンリー・ジュニア・シャルフーブと、別々の道を歩むことにしたとみられている。 【写真】米コメディアンとモデルが破局へスピード交際で娘誕生も育児と仕事ですれ違い ある関係者はザ・サン紙に「カミラとヘンリーは本音で話し合いをした結果、別れたほうが