【資料】岡山県消費生活センター 岡山県消費生活センターが5日、2025年度の消費生活相談をまとめました。相談件数は前年度より656件増え、7028件でした。 増えた相談は、携帯電話など移動通信サービスに関するもの（前年度比＋84件）、質問・占い・副業サポートなどに関するもの(＋75件)などとなっています。 29歳以下の相談では、脱毛エステなど理美容（＋18件）などが増えています。65歳以上