FIFAランキングがリアルタイム更新国際サッカー連盟（FIFA）は5日、FIFAランキングをリアルタイムで更新した。W杯直前の更新で、日本代表は18位をキープしている。日本は5月31日のW杯壮行試合・アイスランド戦で1-0の勝利を収め、1.15ポイントをプラス。ポイントの変動は少なかったが、20位のイランを上回る18位でアジアトップをキープした。日本のグループステージでの対戦国であるオランダとチュニジアはいずれも順位を落