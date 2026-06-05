ソーシャルメディアで健康関連のインフルエンサーをフォローしていると、物を握る力である「握力」で寿命を予測できるという説を目にしたことがあるかもしれません。中には一歩進んで「握力を鍛えると長生きできる」と主張する人もいるそうで、オーストラリアのディーキン大学で疫学准教授を務めるハッサン・バレー氏が、握力と寿命の関連性について科学的な見地から解説しました。Can ‘grip strength’ exercises actually help