ロナウド、ハーランドのほかにレブロン・ジェームズ、BLACKPINKリサら登場スポーツブランドのナイキがワールドカップ（W杯）前恒例のプロモーション動画を公開した。北中米W杯での活躍が期待される選手をはじめとした世界中のスターが勢揃いして話題を呼んでいる。映像はフランス代表のキャプテンで10番を背負うFWキリアン・ムバッペの登場から始まり、スペイン代表FWニコ・ウィリアムズ、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニ