フランス代表がコートジボワール代表に1-2で敗れた北中米ワールドカップ（W杯）に臨むフランス代表とコートジボワール代表が6月4日に国際親善試合を行い、2大会連続でW杯決勝に進んでいるフランスが1-2で敗れる結果となった。フランス紙「レキップ」は、ホームでの逆転負けに「熱烈な声援を受けたが、敗北を喫した」と評した。この試合でエースのFWキリアン・エンバペは、国際Aマッチの出場試合数が97となり、DFローラン・ブラ