巨人は昨年の交流戦でロッテに３連敗。このカードは交流戦が始まった２００５年の初顔合わせから、通算で３１勝４０敗３分け。交流戦でパ・リーグの球団に負け越しは、３１勝４５敗１分けのソフトバンクと、ロッテの２球団だけだ。ソフトバンクとは前身球団の南海、近畿日本、グレートリングと１リーグ時代に対戦して、９５勝５１敗２分け。合わせると１２６勝９６敗３分けだから、ロッテは唯一、巨人が負け越しているチームにな