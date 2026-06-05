☆阪神―楽天（１８：００・甲子園）阪神＝高橋、楽天＝岸阪神の高橋は３試合連続を含む４度の完封勝利をマークするなど、開幕から８試合に登板して無傷の６勝。５月２９日のロッテ戦も８回を無失点に抑える好投だった。５日の楽天戦でシーズン５度目の完封勝利となれば、２０２０年に６完封の大野（中日）以来。阪神の投手では１９７９年に５完封の小林繁以来、４７年ぶりになる。昨年は西垣（楽天）が開幕から全てリリーフ