純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいるモナキが５日、読売テレビの子ども向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズいろりろ」（金曜・午前１０時５５分）の新しい“ダンスのおにいさん”に就任することが発表された。１２日放送回より、番組オリジナルアレンジの童謡にあわせてＤＪりろりろと一緒にダンスをする大人気コー