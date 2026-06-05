警察官が日々鍛えた力を競い合う県警の柔道・剣道大会が6月5日、高知市で開かれました。高知市の県立武道館で開かれたこの大会は、警察官の心や身体、技術を鍛え上げて全体の士気を高めるとともに、公務中のケガを防ぐことを目的に、毎年行われているものです。今年（2026年）は、柔道の部と剣道の部に県内の警察署や県警本部、警察学校から、のべ256人が参加しました。参加者たちは、先輩・後輩の垣根を越えて日ごろ磨いた技を出