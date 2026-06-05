◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、美浦トレセン東京新聞杯、エプソムＣを２連勝中のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、開場直後の坂路を４ハロン５９秒０―１４秒１。迫力のある馬体で力強く駆け上がった。鹿戸調教師は「今朝もいい感じでした。何もしなくてもスーッと走れて、息も入っている」と状態面に自信を見せる。枠順は大外の８枠１７番