元格闘家の魔裟斗（４７）が、妻のタレント・矢沢心（４５）の変ぼう姿をアップした。魔裟斗は５日までにインスタグラムで「筋トレとプロテインでムキムキです」とつづると、現役時代と変わらず鍛えられた姿をアップ。続けて「弟子の心もサイボーグみたいになってきました！！」と明かし、妻の全身ショットを掲載した。魔裟斗と矢沢は２００７年２月に結婚。１２年６月に長女、１４年９月に次女、１９年１月に長男が誕生して