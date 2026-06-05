糖尿病治療薬「マンジャロ」について、ダイエット目的の誤った使い方や、無許可販売が広がっている問題を受け、上野厚生労働大臣は、厳正に対処していきたいと述べました。糖尿病治療薬「マンジャロ」を巡っては、大阪府警が今月、無許可で販売や保管をした疑いで男女3人を書類送検するなど、不正売買が問題となっています。上野厚生労働大臣：厚労省としては、マンジャロの個人間売買に対してSNSなども含めて、注意喚起を強化して