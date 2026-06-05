11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は4日（日本時間5日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで全体練習を行った。この日、25歳の誕生日を迎えたMF久保建英（レアル・ソシエダード）は「メンタル的にも若いので、あまり現実的に30（歳）とかはまだ見えていない。体がきついとかもあまりないので。よく25（歳）だと年を取ったと言いますけど、タイプ的にもまだそんな感じじゃない」と若さをアピール。一年の抱負を問