日本の南の海上にある“台風のたまご”の影響で週明けにかけて、九州から関東で大雨となるところがありそうです。現在、台湾付近にある熱帯低気圧は、今後北上し、一時的に台風になる可能性があります。あさってには梅雨前線に取り込まれる見込みですが、先日の「台風6号」と同じようなコースで九州に接近し、西日本の太平洋側では警報級の大雨となる恐れがあります。来週の月曜日ごろには東海や関東でも雨が強まり梅雨入りとなる