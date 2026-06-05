米俳優キアヌ・リーブス（61）主演の大ヒットアクション映画「ジョン・ウィック」シリーズをめぐり、同作の配給会社と脚本家が「著作権侵害」で、別の脚本家から提訴されたと、米ハリウッド・レポーター誌が報じている。同誌によれば、カリフォルニア州連邦裁判所に提出された訴状によると、原告の脚本家J・R・ウィッカー氏は、2014年に公開された「ジョン・ウィック」とその続編が自身が手がけた脚本と「驚くほど類似している」と